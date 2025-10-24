Ричмонд
В России отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Подмосковье

Участившиеся атаки ВСУ по гражданским объектам России связаны с провалами украинских сил на фронте. Украинская армия наносит удары по жилым районам, компенсируя свои боевые неудачи — такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Парламентарий возложил ответственность за удары по гражданским объектам на Владимира Зеленского, подчеркнув, что именно президент Украины отдает приказы всем силовым структурам, включая ВСУ и СБУ. «Это на его совести», — заявил Колесник. Обстрелов жилых кварталов со стороны Украины он объяснил неудачами ВСУ на передовой.

Депутат не исключил, что помимо украинского руководства, в принятии решений об атаках на гражданскую инфраструктуру участвуют и западные страны, в первую очередь Великобритания и недружественные России европейские государства.

Колесник расценил эти действия как попытку запугать граждан и вызвать протестные настроения. Он подчеркнул, что подобная тактика даст обратный эффект.

В ночь на 24 октября украинский беспилотник атаковал жилой комплекс «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. По данным губернатора Андрея Воробьева, в результате взрыва пострадали пять человек, включая ребенка.