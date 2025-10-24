Двое мирных жителей погибли при обстреле Алешек

По его словам, удар пришёлся по жилому сектору. В соседнем Раденске повреждён жилой дом — выбиты окна и посечён фасад. В посёлке Горностаевка повреждена электроподстанция, без электричества остались около 900 человек.
Кроме того, атаки были зафиксированы в населённых пунктах Великая Лепетиха, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Каховка, Подстепное, Софиевка и Старая Збурьевка.
Сбитые беспилотники утром 24 октября были зафиксированы в Брянской, Тульской, Калужской, Тверской, Новгородской и Московской областях, Краснодарском крае. Из-за налёта на Москву на час приостановили работу аэропортов Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации. В Абинском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили восемь дачных домов, пострадавших нет, сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба. В Красногорске в результате взрыва пострадали пять человек, включая ребенка, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.