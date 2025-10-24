ФСБ задержала нефтяников-коррупционеров: высокопоставленные сотрудники предприятия попались на крупной взятке

В Уфе прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух бывших руководителей подразделений нефтяной компании. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, их обвиняют в получении крупной взятки.
Согласно версии следствия, в октябре 2023 года предприятие и коммерческая фирма заключили контракт на работы по очистке резервуаров от донных отложений, подготовке к технической диагностике и восстановлению антикоррозийной защиты. За ускорение процедуры подписания и оплаты выполненных работ должностные лица заказчика потребовали от директора подрядной организации 200 тысяч рублей.
Преступную схему выявили сотрудники ФСБ, обвиняемых задержали после получения денег. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.