На трассе в Слюдянском районе большегруз перегородил проезд для транспорта

На 86-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе большегруз перегородил проезд для транспорта. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, недалеко от поселка Ангасолка водитель фуры не справился с управлением.
— В результате чего автомобиль развернуло прямо на дороге, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В связи с этим автоинспекторы организовали на участке реверсивное движение. На месте происшествия работают полицейские, которые принимают меры для устранения последствий ДТП.
Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал, причинен материальный ущерб машине.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Розы Люксембург водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину на пешеходе и скрылся.