Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Слюдянском районе большегруз перегородил проезд для транспорта

На 86-м километре организовано реверсивное движение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 86-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе большегруз перегородил проезд для транспорта. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, недалеко от поселка Ангасолка водитель фуры не справился с управлением.

— В результате чего автомобиль развернуло прямо на дороге, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В связи с этим автоинспекторы организовали на участке реверсивное движение. На месте происшествия работают полицейские, которые принимают меры для устранения последствий ДТП.

Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал, причинен материальный ущерб машине.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Розы Люксембург водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину на пешеходе и скрылся.