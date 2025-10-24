Сколько получат семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Копейске

«Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат 10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, от миллиона до двух миллионов рублей», — пишет Текслер в своем телеграмм-канале.
По состоянию на 24 октября подтверждена гибель 12 человек, местонахождение еще 11 сотрудников остается неизвестным. Медицинскую помощь получают 29 пострадавших, из которых 6 человек госпитализированы, 5 находятся в тяжелом состоянии. В регионе продолжается день траура.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что уголовное дело о трагедии на заводе «Пластмасс» в Копейске будут вести следователи из Москвы. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.