Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько получат семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября, ФедералПресс. АО «Завод “Пластмасс” приняло решение о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате взрыва на предприятии. Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, семьи погибших получат по 10 млн рублей.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат 10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, от миллиона до двух миллионов рублей», — пишет Текслер в своем телеграмм-канале.

По состоянию на 24 октября подтверждена гибель 12 человек, местонахождение еще 11 сотрудников остается неизвестным. Медицинскую помощь получают 29 пострадавших, из которых 6 человек госпитализированы, 5 находятся в тяжелом состоянии. В регионе продолжается день траура.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что уголовное дело о трагедии на заводе «Пластмасс» в Копейске будут вести следователи из Москвы. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.