Житель Башкирии устроил дебош в аэропорту Нового Уренгоя

В аэропорту Нового Уренгоя правоохранители задержали выходца из Башкирии, устроившего беспорядки. Мужчина планировал вылететь в Уфу, но не успел на свой рейс к началу посадки.
Оставшись в зоне терминала после отправления самолета, расстроенный пассажир начал вести себя неадекватно. Он громко выражался нецензурными словами и игнорировал просьбы окружающих прекратить недостойное поведение.
Сотрудники полиции доставили дебошира в линейный отдел, расположенный в здании аэропорта. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине предстоит выплатить денежный штраф за свои действия.
