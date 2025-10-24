Ричмонд
Житель Башкирии устроил дебош в аэропорту Нового Уренгоя

Вахтовик из Башкортостана задержан за нарушение порядка в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нового Уренгоя правоохранители задержали выходца из Башкирии, устроившего беспорядки. Мужчина планировал вылететь в Уфу, но не успел на свой рейс к началу посадки.

Оставшись в зоне терминала после отправления самолета, расстроенный пассажир начал вести себя неадекватно. Он громко выражался нецензурными словами и игнорировал просьбы окружающих прекратить недостойное поведение.

Сотрудники полиции доставили дебошира в линейный отдел, расположенный в здании аэропорта. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине предстоит выплатить денежный штраф за свои действия.

