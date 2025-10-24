Обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Тверской области

Два многоквартирных дома в ЗАТО Озерный Тверской области получили повреждения после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В областном правительстве уточнили, что из-за падения обломков дрона в нескольких квартирах оказались выбиты окна, а у одного из зданий пострадала часть крыши. Пострадавших, согласно официальным данным, нет.
Администрация муниципалитета оперативно проводит поквартирный обход для уточнения необходимого объема ремонтных работ. Замена окон в поврежденных квартирах уже началась. Жителям, нуждающимся в переселении на время ремонта, предложено воспользоваться резервным жилым фондом.
Ликвидация последствий налета находится на контроле руководства Тверской области.
Ранее сообщалось, что силами ПВО Минобороны над территорией региона были сбиты четыре беспилотника самолетного типа.