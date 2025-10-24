Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Тверской области

В результате падения обломков сбитого беспилотника повреждения получили два многоквартирных дома в Тверской области. Обошлось без пострадавших, однако в зданиях выбиты окна и частично повреждена кровля. Местные власти организовали ремонтные работы и предложили жителям временное жилье.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Два многоквартирных дома в ЗАТО Озерный Тверской области получили повреждения после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В областном правительстве уточнили, что из-за падения обломков дрона в нескольких квартирах оказались выбиты окна, а у одного из зданий пострадала часть крыши. Пострадавших, согласно официальным данным, нет.

Администрация муниципалитета оперативно проводит поквартирный обход для уточнения необходимого объема ремонтных работ. Замена окон в поврежденных квартирах уже началась. Жителям, нуждающимся в переселении на время ремонта, предложено воспользоваться резервным жилым фондом.

Ликвидация последствий налета находится на контроле руководства Тверской области.

Ранее сообщалось, что силами ПВО Минобороны над территорией региона были сбиты четыре беспилотника самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше