В Волгограде судят обвиняемого в убийстве собаки

Сначала ранил, потом убил.
Резонансная история случилась еще летом. 7 августа мужчина с лоджии своей квартиры на 3-м этаже выстрелил из пневматического пистолета в собаку по кличке Шера. В результате этих действий вполне мог пострадать ребенок.
«Мы с дочерью шли мимо нашего подъезда, за нами последовали 2 собаки, которые давно живут во дворе, — рассказала свидетельница по уголовному делу. — Откуда-то слева прозвучал хлопок, белая собака побежала, а серая стала кружиться и шататься. Мы бросились вслед за белой, так как дочь больше всего любит именно ее. Потом мы увидели, что серая собака лежит под машиной, а из пасти у нее сочится кровь. Дочери плохо стало. Как такое можно вытворять при ребенке!».
Другая свидетельница тотчас вызвала полицию. Вскоре стражи порядка приехали на место происшествия. Собака была уже мертва.
«Это не первый такой случай, — рассказали местные жители. — В феврале белая собака по кличке Белка была тяжело ранена таким же способом. Тогда ее отвезли в ветеринарную клинику и в итоге сумели спасти. А вот Шера стала жертвой живодера, пуля попала ей в ребро и повредила легкое».
Жильцы многоэтажек на ул. Гвоздкова рассказывают, что 4 собаки постоянно живут во дворе.
«Лола была чьим-то питомцем, неизвестно, у кого в квартире она жила, — отметила женщина средних лет Татьяна. — Она любит провожать понравившихся ей людей до магазина, часто бежит рядом. А Федю, Шеру и Белку сюда привезли после стерилизации около 7 лет назад. Федя уже тогда был немолодой, сейчас у него совсем слабые лапы. Они были не разлей вода с Шерой, всегда были вместе. Но в тот злополучный день даже он от страха куда-то спрятался. Мы наших собак после гибели Шеры не видели около 3 дней».
Пенсионерка Мария Степановна подчеркивает, что собаки неагрессивные, никогда не лаяли на прохожих, а уж о том, чтобы они на кого-нибудь пытались напасть, и вовсе не могло быть и речи.
«Наоборот, дети с ними с удовольствием играют, — сказала пожилая женщина. — Кроме того, они отгоняют от двора чужих бродячих псов. Они никогда никому ничего плохого не делали, все их любят».
Преступление и наказание.
Как выяснилось, не все в округе были в восторге от соседства с братьями нашими меньшими. Жители домов на ул. Гвоздкова утверждают, что мужчина, обвиняемый в убийстве Шеры, появился около года назад. Кто он, и откуда, никто не знает. Но судя по его поведению и характерным татуировкам на руках, можно предположить, что, вероятно, он бывал в местах не столь отдаленных. В любом случае доподлинно известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности, хотя непогашенных судимостей не имеет.
«Однажды соседка парковала свой автомобиль, а собаки лежали рядом, — рассказала еще одна местная жительница Светлана. — Раздался хлопок, животные бросились врассыпную. Он ведь запросто мог и в человека так попасть! А еще у нас во дворе от выстрелов повреждены 2 фонаря, чем они ему помешали, мы вообще не понимаем. Мы сумели вычислить, кто регулярно стреляет с балкона, спрашивали этого человека, зачем он так поступает. Но ответа так и не дождались, он просто игнорировал все вопросы».
После гибели Шеры нарушителя всеобщего спокойствия задержали. В его квартире был проведен обыск, правоохранители изъяли пневматический пистолет и банку с пулями. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
Сейчас идут судебные слушания. На очередное заседание пришли сразу несколько волонтеров и зоозащитников.
«Это просто вопиющий случай, — считает волонтер Надежда. — Пришла посмотреть на него, а если бы он в ребенка попал?».
Другая зоозащитница — Анастасия рассказала, что в феврале в СНТ «Досуг» в Волжском произошла похожая история.
«Тогда мужчина ехал на своем автомобиле и выстрелил из охотничьего ружья в голову собаке по кличке Леси, — объяснила девушка. — На следующий день он вместе со своим несовершеннолетним сыном приехал на то же место, чтобы удостовериться, что собака умерла, и выкинул ее на мусорку. Однако ей удалось выжить, волонтеры подобрали и вылечили ее. Правда, через некоторое время от последствий ранения она все-таки скончалась. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 245 УК РФ, сейчас оно в суде города Волжского».
По ч. 1 ст. 245 УК РФ за эти деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Но чаще всего осужденные отделываются крупным штрафом, обязательными или исправительными работами.
«На стадии предварительного следствия обвиняемый частично признавал свою вину, — прокомментировал старший помощник прокурора Советского района Волгограда Егор Дутов. — Обстоятельства относительно произведения выстрела он не оспаривал, но умысла убить животное не имел. При предъявлении обвинения во время судебного следствия подсудимый полностью отрицал свою вину, но показания он пока еще не давал. Допрошены все свидетели, мы подали ходатайство о допросе специалиста-ветеринара и эксперта-баллиста. Также планируется исследовать доказательства стороны защиты. После этого уже пройдут прения сторон, в ходе которых государственное обвинение с учетом всех исследованных доказательств озвучит свою позицию по мере наказания фигуранту уголовного дела».
Следующее судебное заседание состоится 31 октября. «Волгоградская правда.ру» будет следить за развитием событий.