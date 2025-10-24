В Волгограде судят обвиняемого в убийстве собаки

«Лола была чьим-то питомцем, неизвестно, у кого в квартире она жила, — отметила женщина средних лет Татьяна. — Она любит провожать понравившихся ей людей до магазина, часто бежит рядом. А Федю, Шеру и Белку сюда привезли после стерилизации около 7 лет назад. Федя уже тогда был немолодой, сейчас у него совсем слабые лапы. Они были не разлей вода с Шерой, всегда были вместе. Но в тот злополучный день даже он от страха куда-то спрятался. Мы наших собак после гибели Шеры не видели около 3 дней».