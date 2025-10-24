Нижегородцу вернули угнанный BMW за 13 млн рублей

Напомним, инцидент произошел в августе этого года. На подземной парковке одного из домов на улице 1-я Оранжерейная на 19-летнего нижегородца напал неизвестный в балаклаве. Угрожая пистолетом, злоумышленник похитил авто и скрылся. На розыск машины ушло всего несколько часов. Полицейские обнаружили угнанную иномарку неподалеку от одного из домов на улице Шаляпина.