В Тайшете будут судить экс-начальницу миграционной службы за получение взятки

Также перед судом предстанут ее сообщники: гражданский служащий подразделения и предприниматель.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете будут судить экс-начальницу миграционной службы за получение взятки. Также перед судом предстанут ее сообщники: гражданский служащий подразделения и предприниматель. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в феврале 2018 года начальница отдела по вопросам миграции обманула знакомого предпринимателя. Она заявила, что для получения разрешения на временное проживание в России есть ограниченное число квот, и за 45 тысяч рублей пообещала помочь иностранцу.

— До 2025 года руководитель отдела, действуя через свою подчиненную, постоянно получала взятки. «Вознаграждения» предназначались за то, чтобы не проводить проверки в отношении иностранцев и игнорировать нарушения миграционного законодательства, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также бывшего руководителя обвиняют в том, что она не привлекла к административной ответственности родственника одного из обвиняемых, который незаконно находился в России. Сотрудницы миграционного отдела уже уволены со службы.