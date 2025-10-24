В Тайшете будут судить экс-начальницу миграционной службы за получение взятки. Также перед судом предстанут ее сообщники: гражданский служащий подразделения и предприниматель. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в феврале 2018 года начальница отдела по вопросам миграции обманула знакомого предпринимателя. Она заявила, что для получения разрешения на временное проживание в России есть ограниченное число квот, и за 45 тысяч рублей пообещала помочь иностранцу.