В Житомирской области при подрыве гранаты в поезде погибли люди

В это время один из находившихся на перроне людей достал и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погиб сам подрывник — 23-летний житель Харькова, а также три местные жительницы в возрасте 29, 58 и 82 лет. Одна из погибших была сотрудницей пограничной службы.