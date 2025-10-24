В Житомирской области при подрыве гранаты в поезде погибли люди

Четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате взрыва, который произошел 24 октября на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруч Житомирской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. При этом агентство РБК-Украина со ссылкой на источники пишет о пяти погибших.
По предварительным данным, инцидент произошел, когда сотрудники Государственной пограничной службы Украины проводили проверку документов у пассажиров поезда.
В это время один из находившихся на перроне людей достал и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погиб сам подрывник — 23-летний житель Харькова, а также три местные жительницы в возрасте 29, 58 и 82 лет. Одна из погибших была сотрудницей пограничной службы.
Ранее ТАСС со ссылкой на РБК-Украина сообщал о пяти погибших и двух раненых. По версии украинских СМИ, мужчина мог находиться в розыске и устроил взрыв, опасаясь задержания полицией.