В Калининграде в кафе, где отравились дети, нашли кишечную палочку

В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушениях в кафе «Бэлла Донна» ООО «СБ39» .Компания привлечена в качестве ответчика по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.