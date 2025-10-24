Главу «Жилищного агентства Невского района Петербурга» арестовали до 21 декабря

Соколов вместе с депутатом МО «Оккервиль» и бенефициаром ОООО «ОП “Невский Форт”» Денисом Маткашом и другими неустановленными лицами похитили 3,52 млн рублей, выделенных «Невскому форту» по контрактам с Невским РЖА для оказания услуг по круглосуточной охране дома 75 лит. А, Б, В, Д по проспекту Обуховской Обороны и дома 2А по набережной реки Оккервиль.