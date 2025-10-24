Ричмонд
СВО
В Донецке Ростовской области учеников школы эвакуировали из-за пожарной тревоги

Задымление и эвакуация произошли в школе Донецка из-за неисправного смартфона.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области учеников школы № 13 эвакуировали после пожарной тревоги. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Оказалось, у одного из шестиклассников задымился смартфон, это случилось из-за неисправного аккумулятора в гаджете.

Противопожарная тревога сработала при первых же признаках появления дымной завесы, но помощь спасателей не потребовалась. Сотрудники образовательного учреждения успели залить водой прожженный на 10 кв. сантиметрах линолеум.

В МЧС напоминают: нужно следить за состоянием своих гаджетов, в том числе за работой батарей. Нельзя перегревать технику, также ее не следует разбирать и подвергать механическому воздействию.

