Уфимка Ангелина Риферт вошла в десятку лучших на всероссийском конкурсе красоты

Уфимка Ангелина Риферт успешно выступила на всероссийском конкурсе красоты Miss Intercontinental Russia-2025, войдя в число десяти лучших участниц. Эта победа предоставила 19-летней девушке возможность присоединиться к модельному проекту в Южной Корее.
В финальном шоу конкурса, ведущей которого стала Оксана Федорова, Ангелина продемонстрировала различные образы, приняла участие в интеллектуальном туре и эффектно выступила в дефиле с вечерним нарядом.
Помимо модельной карьеры, у молодой уфимки есть планы на профессиональное развитие в сфере дизайна и намерена стать графическим дизайнером.
