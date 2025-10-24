Ричмонд
В Тункинском районе Бурятии двое мужчин пострадали от огнестрельного ранения

Состояние одного из мужчин оценивается как удовлетворительное.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тункинском районе Бурятии двое мужчин пострадали от огнестрельного ранения. В районную больницу доставили жителей Аршана 1975 и 1985 годов рождения. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, сообщение об этом поступило в дежурную часть 24 октября. Состояние одного из мужчин оценивается как удовлетворительное, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе МВД Бурятии.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства страшного инцидента. А именно: кто стрелял в мужчин, и что стало причиной таких жестоких действий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе родители ответят за детей, которые издевались над собакой.