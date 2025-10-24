В Тункинском районе Бурятии двое мужчин пострадали от огнестрельного ранения. В районную больницу доставили жителей Аршана 1975 и 1985 годов рождения. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, сообщение об этом поступило в дежурную часть 24 октября. Состояние одного из мужчин оценивается как удовлетворительное, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.