Житель Судака задержан за призывы к экстремизму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.

«Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывы к экстремизму. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.