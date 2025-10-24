Житель Судака задержан за призывы к экстремизму

По данным ведомства, 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.
«Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские», — сказано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывы к экстремизму. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.