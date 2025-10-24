Девять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с «Газелью» в Ленобласти

По информации ГУ МЧС по региону, дежурные смены РПСО «Красная горка» отправились к месту ДТП после получения вызова о дорожном инциденте. Сотрудники скорой медицинской помощи осматривают пострадавших. Из-за аварии движение на трассе перекрыли в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ.