Девять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с «Газелью» в Ленобласти

В результате аварии пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации ГУ МЧС по региону, дежурные смены РПСО «Красная горка» отправились к месту ДТП после получения вызова о дорожном инциденте. Сотрудники скорой медицинской помощи осматривают пострадавших. Из-за аварии движение на трассе перекрыли в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ.
«Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще трое — средние. Водитель автобуса и водитель грузовика получили травмы средней степени тяжести», — добавили в полиции.
Обстоятельства аварии уточняются.