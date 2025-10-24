«Обмотал лицо и голову подростка изолентой, надел боксерские перчатки». Под Слуцком студент избивал первокурсника в общежитии, а его одногруппник снимал все на телефон

Под Слуцком студент избивал первокурсника, а его знакомый снимал все на телефон. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве сообщили, что жертвой оказался один из двоих студентов-первокурсников, которого, по иронии судьбы, подселили в комнату к третьекурснику в начале 2025 года. Через месяц новый сосед стал объектом сильной неприязни со стороны старшего студента.
«В первых числах сентября 18-летний юноша в компании своего одногруппника пришел в комнату общежития, где находился ненавистный подросток. Заперев дверь на ключ, “старший” комнаты решил “поприкалываться” над новичком, устроив дикую для обычного человека расправу», — рассказали в ведомстве.
Студент схватил несовершеннолетнего, повалил его на кровать, а затем сковал запястья рук за спиной металлическими наручниками, которые заранее были куплены в интернет-магазине. Он лишил жертву возможности сопротивляться, обмотал лицо и голову подростка изолентой, надел боксерские перчатки и начал избивать. Во время нанесения ударов студент не скупился на мат и оскорбления.
«Второй парень, наблюдая за происходящим, хладнокровно снимал зверства на камеру телефона. Старшекурсник достал предмет, схожий с пневматическим пистолетом. Перезарядив “оружие”, он дважды выстрелил подростку в область левого колена пластиковыми шариками», — привели подробности в СК.
В пресс-службе отметили, что внезапный стук в дверь помешал дальнейшим издевательствам. Старшекурсник перестал избивать несовершеннолетнего, спрятал орудия пыток. Но избежать наказания ему не удалось. Видео с издевательствами было отправлено в местный студенческий чат. Там его увидел староста этажа, который потребовал от обидчика немедленно выдать все предметы, фигурировавшие на видео.
«Истерзанный 16-летний мальчик долгое время молчал о произошедшем, опасаясь прослыть “стукачом”. Но правда все равно вышла наружу, и правоохранительные органы приступили к расследованию», — заметили в Следственном комитете.
Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 154 Уголовного кодекса — истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего лица.
Тем временем в Жодино кассир и ее родственники вынесли из магазина продукты на 20 000 рублей: «Полные корзины продуктов для них были практически бесплатными».
Ранее мы писали, что телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря: «Вакцинация, замена счетчиков, домофоны, декларирование денег».
Кроме того, под Ушачами мужчина умер от отравления пестицидами, выпив средство от насекомых.