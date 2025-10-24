В Уфе произошло массовое ДТП, в котором пострадал ребенок

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», двигаясь по улице Армянской в направлении улицы Якуба Коласа, совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который следовал в попутном направлении по Майкопской улице. От полученного удара водитель «Газели» потерял контроль над управлением и совершил наезд на опору электроснабжения, после чего произошло столкновение с третьим участником движения — автомобилем ВАЗ-2114.