В Уфе произошло массовое ДТП, в котором пострадал ребенок

На перекрестке в Уфе столкнулись три машины, есть пострадавшие.

В Уфе сегодня, 24 октября, днем произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка. Авария случилась около четырех часов дня на пересечении улиц Армянской и Майкопской, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», двигаясь по улице Армянской в направлении улицы Якуба Коласа, совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который следовал в попутном направлении по Майкопской улице. От полученного удара водитель «Газели» потерял контроль над управлением и совершил наезд на опору электроснабжения, после чего произошло столкновение с третьим участником движения — автомобилем ВАЗ-2114.

В результате ДТП водители ВАЗ-2114 и «Рено Логан» получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Также травмы получил девятилетний пассажир иномарки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

