Трамвайные пути почти стали капканом для автоледи из Челябинска

По словам сотрудников полиции, инцидент произошел на перекрестке улиц Артиллерийской и Первой пятилетки. Возвращаясь домой, женщина не заметила поврежденного дорожного полотна, из-за чего ее машина провалилась и оказалась заблокирована со спущенным колесом. Ситуацию осложнял растущий транспортный поток и сигнализация других автомобилей.