Трамвайные пути почти стали капканом для автоледи из Челябинска

Жительница Челябинска застряла на трамвайных путях с автомобилем — ее вовремя удалось спасти сотрудникам патрульно-постовой службы.

Источник: Nakanune.ru

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По словам сотрудников полиции, инцидент произошел на перекрестке улиц Артиллерийской и Первой пятилетки. Возвращаясь домой, женщина не заметила поврежденного дорожного полотна, из-за чего ее машина провалилась и оказалась заблокирована со спущенным колесом. Ситуацию осложнял растущий транспортный поток и сигнализация других автомобилей.

На помощь женщине пришли сотрудники ППС в составе сержантов Евгения Миллера, Данила Пупышева и старшего сержанта Эдуарда Губайдуллина. С помощью троса полицейские освободили автомобиль с трамвайных путей и затем помогли заменить поврежденное колесо автомобиля. Это позволило женщине продолжить безопасное движение.