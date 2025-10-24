Ричмонд
В Ростове задержан экс-глава администрации города Алексей Логвиненко

Бывшего руководителя администрации Ростова задержали по подозрению в превышении полномочий.

Силовики задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Об этом сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, Алексея Логвиненко подозревают в превышении должностных полномочий, подробности пока не сообщаются. В ближайшее время он будет допрошен.

Напомним, Алексей Логвиненко ранее служил в органах внутренних дел, затем был заместителем руководителя одного из акционерных обществ. Карьеру в органах власти начал в 2019 году в качестве первого заместителя главы администрации. На должность градоначальника его назначили в 2019 году. В 2025 году Алексей Логвиненко подал в отставку.

