В Ростове задержан экс-глава администрации города Алексей Логвиненко

Напомним, Алексей Логвиненко ранее служил в органах внутренних дел, затем был заместителем руководителя одного из акционерных обществ. Карьеру в органах власти начал в 2019 году в качестве первого заместителя главы администрации. На должность градоначальника его назначили в 2019 году. В 2025 году Алексей Логвиненко подал в отставку.