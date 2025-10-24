Житель Уфы избил дочь хлопушкой для ковров из-за непрополотых грядок

По данным ведомства, конфликт между отцом и девочкой произошел в августе этого года. Поводом для жестоких действий стало то, что 17-летняя девушка не выполнила поручение по прополке огорода. В качестве наказания отец воспользовался пластиковой хлопушкой для выбивания ковров, которая находилась в прихожей квартиры, и избил ею дочь.