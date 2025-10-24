Житель Уфы избил дочь хлопушкой для ковров из-за непрополотых грядок

Мировой суд Демского района Уфы вынес приговор 54-летнему мужчине, который жестоко обращался с собственной дочерью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчину признали виновным в побоях.
По данным ведомства, конфликт между отцом и девочкой произошел в августе этого года. Поводом для жестоких действий стало то, что 17-летняя девушка не выполнила поручение по прополке огорода. В качестве наказания отец воспользовался пластиковой хлопушкой для выбивания ковров, которая находилась в прихожей квартиры, и избил ею дочь.
— Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, — говорится в релизе.
В настоящее время прокуратура проводит дополнительную проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В ходе расследования будет дана оценка как действиям отца, так и работе должностных лиц органов, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
