Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Уфы избил дочь хлопушкой для ковров из-за непрополотых грядок

Мировой суд вынес приговор отцу, избившему дочь из-за непрополотых грядок.

Источник: Комсомольская правда

Мировой суд Демского района Уфы вынес приговор 54-летнему мужчине, который жестоко обращался с собственной дочерью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчину признали виновным в побоях.

По данным ведомства, конфликт между отцом и девочкой произошел в августе этого года. Поводом для жестоких действий стало то, что 17-летняя девушка не выполнила поручение по прополке огорода. В качестве наказания отец воспользовался пластиковой хлопушкой для выбивания ковров, которая находилась в прихожей квартиры, и избил ею дочь.

— Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, — говорится в релизе.

В настоящее время прокуратура проводит дополнительную проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В ходе расследования будет дана оценка как действиям отца, так и работе должностных лиц органов, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.