У бывшего мэра Ростова Логвиненко проходят обыски

В Ростове-на-Дону проводятся обыски у бывшего мэра города Алексея Логвиненко.

Источник: телеграм-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Об этом сообщает 161.ru. Ранее мы писали, что бывшего главу Ростова задержали 24 октября, его подозревают в превышении должностных полномочий. Оперативные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по Ростовской области. По данным издания, в ходе обысков изымаются золотые украшения, денежные средства и документы, а также изучается техника. Сообщается, что силовики ищут оружие и определенные документы.

По информации источника издания, в ближайшее время планируется проведение обысков еще у двух человек из состава городского правительства. На данный момент официального подтверждения от правоохранительных органов о задержании и обысках не поступало.