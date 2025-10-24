У бывшего мэра Ростова Логвиненко проходят обыски

Об этом сообщает 161.ru. Ранее мы писали, что бывшего главу Ростова задержали 24 октября, его подозревают в превышении должностных полномочий. Оперативные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по Ростовской области. По данным издания, в ходе обысков изымаются золотые украшения, денежные средства и документы, а также изучается техника. Сообщается, что силовики ищут оружие и определенные документы.