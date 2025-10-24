В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отделение полиции

В четверг ГУМВД по городу и Ленобласти сообщило, что 22 октября около 20.00 к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре подошла женщина, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот. Полицейские задержали поджигательницу на месте — 29-летняя местная жительница могла действовать по указанию неизвестных.