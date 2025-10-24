Оперативники из Ростовской области задержали подозреваемого в кражах

Оперативники из Ростовской области поймали подозреваемого в кражах на два миллиона рублей. Предполагаемый преступник оказался жителем Кубани, его задержали и привезли в донской регион в рамках следствия, сообщили в полиции.
Подозреваемым оказался 37-летний мужчина, уже судимый в прошлом. По версии следствия, он оказался в тяжелом финансовом положении и решил заработать преступным путем. В марте 2025 года он специально приехал в Батайск и ночью проник в один из офисов, силой отжав входную дверь. В помещении он нашел и вскрыл металлический сейф, в котором хранили более миллиона рублей.
Спустя месяц, в апреле, мужчина сменил перебрался в Таганрог. Он подобрав ключ ко входной двери одной из квартир и вынес десять ювелирных изделий на 260 тысяч рублей, а также наличные деньги — 1,3 миллиона рублей.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, задержанный находится в статусе подозреваемого, его взяли под стражу. Следствие продолжается (ч. 4 ст. 158 УК РФ), выяснятся возможные сообщники.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.