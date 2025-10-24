Оперативники из Ростовской области задержали подозреваемого в кражах

Подозреваемым оказался 37-летний мужчина, уже судимый в прошлом. По версии следствия, он оказался в тяжелом финансовом положении и решил заработать преступным путем. В марте 2025 года он специально приехал в Батайск и ночью проник в один из офисов, силой отжав входную дверь. В помещении он нашел и вскрыл металлический сейф, в котором хранили более миллиона рублей.