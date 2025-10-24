Уроженцы Башкирии поборются за победу в шоу «Ярче звёзд»

На телеканале ТНТ стартует новый сезон шоу «Ярче звёзд», где за главный приз в 500 тысяч рублей поборются два представителя Башкирии. Как сообщили в пресс-службе телеканала, республику будут представлять уфимская певица Диана Безрукова и шеф-повар из Сибая Максим Ильющенко.
Диана Безрукова, которая сейчас проживает в Тюмени, но сохраняет творческие связи с родным городом, известна своими музыкальными выступлениями с игрой на трубе. Девушка призналась, что решение участвовать в проекте было для нее спонтанным. Она отметила, что всегда восхищалась искусством перевоплощения участников шоу и захотела сама испытать подобный опыт. По словам Безруковой, выбранный для перевоплощения образ стал для нее настоящим вызовом, поскольку они с этой артисткой совершенно разные по типажу и темпераменту.
Второй участник из Башкирии — 35-летний Максим Ильющенко, профессиональный повар, проживающий в Испании, но сохранивший теплые воспоминания о малой родине. Он с благодарностью вспоминает Сибай, где собрал свою первую музыкальную группу и начал осваивать барабаны. Мужчина сообщил, что в случае победы планирует направить выигрыш на реализацию кулинарного проекта, музыкальное образование и запись собственного материала.
Ильющенко также поделился, что выбранный для перевоплощения музыкант близок ему по характеру и манере исполнения, однако процесс подготовки оказался достаточно сложным. Он поблагодарил команду проекта — преподавателей по вокалу и актерскому мастерству, стилистов и визажистов — за профессиональную поддержку.
В каждом выпуске шоу четыре команды из трех человек представляют разные образы одного исполнителя, демонстрируя многогранность его таланта. Победитель проекта получает не только денежный приз, но и возможность выступить в суперфинале.
