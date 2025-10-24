Уроженцы Башкирии поборются за победу в шоу «Ярче звёзд»

Диана Безрукова, которая сейчас проживает в Тюмени, но сохраняет творческие связи с родным городом, известна своими музыкальными выступлениями с игрой на трубе. Девушка призналась, что решение участвовать в проекте было для нее спонтанным. Она отметила, что всегда восхищалась искусством перевоплощения участников шоу и захотела сама испытать подобный опыт. По словам Безруковой, выбранный для перевоплощения образ стал для нее настоящим вызовом, поскольку они с этой артисткой совершенно разные по типажу и темпераменту.