В Минске 78-летняя женщина перевела гадалкам из интернета 7000 рублей, пытаясь снять порчу с семьи

В Минске пенсионерка отдала интернет-гадалкам 7000 рублей, снимая порчу с семьи. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Пенсионерка заплатила за “снятие порчи” 7000 рублей», — говорится в сообщении.
Во Фрунзенской РУВД обратилась 78-летняя жительница Минска, которая перевела гадалкам из интернета примерно 7000 рублей. В сети пенсионерка увидела рекламу «снятия проклятий». Она заинтересовалась предложением, написала неизвестной гадалке, попросив помощи в «очищении» своей семьи от порчи.
«Ведунья убедила пенсионерку выполнять все ее указания — читать молитвы перед сном, зажигать церковные свечи, заговаривать воду и соль», — сообщили в милиции.
Спустя некоторое время мошенница сказала, что подручных средств для проведения обрядов недостаточно. Гадалка предложила купить у нее «необходимый реквизит». Пожилая женщина согласилась и перевела аферистке 5300 рублей.
«Когда лжегадалка стала требовать дополнительные переводы, женщина прекратила общение», — отметили в ведомстве.
И добавили, что в скором времени пенсионерка снова нашла похожую рекламу, и, надеясь на помощь, написала другому «специалисту». На счет, который ей указали, минчанка перевела примерно 1500 рублей. После этого мошенники перестали выходить с ней на связь.
«Общая сумма ущерба составила около 7000 рублей», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.
Следователи завели уголовные дела.
