Хегсет опубликовал видео удара США по судну наркоторговцев в Карибском море

Он сообщил, что удар был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа. Целью атаки стало судно, управляемое организацией Трен де Арагуа, которая признана террористической и занимается контрабандой наркотиков.
Хегсет уточнил, что на борту лодки находились шесть предполагаемых «нарко-террористов». Они были ликвидированы.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков на территории Колумбии.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
