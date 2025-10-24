Ричмонд
Хегсет опубликовал видео удара США по судну наркоторговцев в Карибском море

Соединенные Штаты нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. Об этом в социальной сети X* написал глава Пентагона Пит Хегсет.

Он сообщил, что удар был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа. Целью атаки стало судно, управляемое организацией Трен де Арагуа, которая признана террористической и занимается контрабандой наркотиков.

Хегсет уточнил, что на борту лодки находились шесть предполагаемых «нарко-террористов». Они были ликвидированы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков на территории Колумбии.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

