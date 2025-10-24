Следователи завели дело на экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Ростовскую администрацию он возглавил в 2019 году, после того как по собственному желанию досрочно ушел в отставку его предшественник Виталий Кушнарев. В январе 2025 года Логвиненко сам уволился.