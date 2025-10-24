Следователи завели дело на экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб

Ранее несколько СМИ, например DonDay и 161.ru, сообщили о задержании Логвиненко.
Следствие установило, что в 2020 году Логвиненко, будучи мэром столицы Ростовской области, «привлек кредит коммерческого банка». В результате его противозаконных действий городской бюджет лишился 47 млн руб., полагает следствие.
Следователи завели дело по п. «в» ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Экс-мэра задержали, в суд направлено ходатайство об избрании против него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Ростовскую администрацию он возглавил в 2019 году, после того как по собственному желанию досрочно ушел в отставку его предшественник Виталий Кушнарев. В январе 2025 года Логвиненко сам уволился.