Следователи завели дело на экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб

Следственный комитет (СК) России возбудил дело против бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко о превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светлана Петренко, поступившем в РБК.

Источник: РИА "Новости"

Ранее несколько СМИ, например DonDay и 161.ru, сообщили о задержании Логвиненко.

Следствие установило, что в 2020 году Логвиненко, будучи мэром столицы Ростовской области, «привлек кредит коммерческого банка». В результате его противозаконных действий городской бюджет лишился 47 млн руб., полагает следствие.

Следователи завели дело по п. «в» ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса России — превышение должностных полномочий. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Экс-мэра задержали, в суд направлено ходатайство об избрании против него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге. Ростовскую администрацию он возглавил в 2019 году, после того как по собственному желанию досрочно ушел в отставку его предшественник Виталий Кушнарев. В январе 2025 года Логвиненко сам уволился.