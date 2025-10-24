Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Большой Ижоре

Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Также, по уточненным данным, в результате ДТП пострадали пять других пассажиров и водитель «Газели», получивший травмы средней степени тяжести.
Лобовое столкновение «Газели» и автобуса, следовавшего по маршруту № 672 «Ломоносов — Красная Горка», произошло около 13:20 24 октября у деревни Большая Ижора. По информации регионального ГУ МЧС, движение по автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи» перекрыто в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ.