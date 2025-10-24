На «трассе смерти» под Омском КамАЗ протаранил несколько легковушек

Как сообщили в УМВД по Омской области и Госавтоинспекции, эта жуткая авария произошла на трассе Омск—Тюмень 20 октября. По предварительной информации, 68-летний водитель КамАЗа не выдержал дистанцию и врезался в остановившуюся на светофоре «КИА». От удара легковушку отбросило вперед и она врезалась в стоящий впереди «Лифан».