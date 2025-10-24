Фокус с исчезновением. За аферу на 47 млн задержан экс-мэр Ростова

Новость о задержании бывшего главы администрации Ростова Алексея Логвиненко вызвала бурную реакцию жителей донской столицы. Дело в том, что за время своего руководства он не раз успел прославиться своими необычными решениями. Например, засадил весь город лавандой, которая позже полностью засохла, или сказался больным во время скандала с обрушением дома на Нариманова, так и не побывав на месте в день ЧП.
В отставку Алексей Логвиненко ушёл в январе 2025 года. Всё было чин по чину: заявление по собственному желанию рассмотрела и приняла местная дума. После на долгое время чиновник пропал с радаров, появившись на публике лишь однажды — во время футбольного матча в мае. И вот теперь, 24 октября, стало известно о задержании экс-главы. Ему вменяют превышение должностных полномочий, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Кому, зачем?
По официальным данным, Алексей Логвиненко попал в поле зрения правоохранителей ещё в 2020 году (это при том, что утвердили его на высокую должность только в октябре 2019-го). То есть, согласно доводам следствия, начал проводить аферы практически сразу после официального назначения. Так это или нет, окончательно установит только суд.
Однако, как поясняет официальный представитель СК России Светлана Петренко, в 2020 году Логвиненко привлёк большой кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинён ущерб на сумму более 47 млн рублей. На какиме именно цели были направлены заёмные средства, не уточняется.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт “в” части 3 статьи 286 УК РФ)», — подчеркнула Светлана Петренко.
Сегодня в дом бывшего градоначальника нагрянули с обысками силовики. Сам Алексей Валентинович задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Уходи, уходи, уходи!».
Жители южной столицы не раз высказывали претензии к работе бывшего градоначальника. Иногда — в весьма причудливой форме. Так, на одной из городских скульптур появилась надпись «Логвиненко, уходи, уходи, уходи!».
Нельзя сказать, что задержание экс-главы администрации Ростова стало неожиданностью после ряда громких арестов других донских чиновников. «Чистки» начались с приходом на должность нового губернатора. Под стражей оказались несколько заместителей прежнего главы региона.
В феврале 2025 года стало известно о задержании министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского, следом за ним «попался» и советник губернатора Виктор Гончаров. Через два месяца, в апреле, на скамье подсудимых оказался и бывший министр транспорта Виталий Кушнарёв.
Сам же Логвиненко досрочно покинул пост главы администрации города, хотя мог работать ещё до октября. В мае болельщики ФК «Ростов» заметили экс-чиновника на стадионе, он пришёл на матч «жёлто-синих» с «Зенитом». Отдыхал Алексей Логвиненко в довольно интересной компании — с бывшим тренером команды Валерием Карпиным и экс-президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.
Напомним, что Алексей Логвиненко в феврале 2019 года стал первым заместителем тогдашнего главы администрации Виталия Кушнарёва, а спустя два месяца Кушнарёв покинул свой пост, Логвиненко же получил приставку «и.о.», с которой проработал полгода.
Алексей Логвиненко провёл на посту управленца чуть больше пяти лет. Он запомнился ростовчанам многими эпизодами. Успел «научить пожарных», как бороться с ландшафтными возгораниями, а ещё демонстрировал «фокусы» с исчезновением дорогих часов на фотографиях.
Сегодняшнее задержание будто бы стало ожидаемым финалом работы бывшего градоначальника. Однако судьбу его будут решать вовсе не жители — довольные или нет его управлением, а суд и правоохранительные органы.