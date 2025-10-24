Фокус с исчезновением. За аферу на 47 млн задержан экс-мэр Ростова

В отставку Алексей Логвиненко ушёл в январе 2025 года. Всё было чин по чину: заявление по собственному желанию рассмотрела и приняла местная дума. После на долгое время чиновник пропал с радаров, появившись на публике лишь однажды — во время футбольного матча в мае. И вот теперь, 24 октября, стало известно о задержании экс-главы. Ему вменяют превышение должностных полномочий, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Подробности — в материале rostov.aif.ru.