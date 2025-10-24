Ричмонд
В Челябинске огласили приговор убийце рэпера Трикопюшона

В пятницу, 24 октября, Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 35-летней женщине, убившей рэпера Алексея Банникова, более известного как Трикопюшон. Ей назначили восемь лет колонии общего режима. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Источник: Челябинский Следком/Telegram

Кровавая драма разыгралась 16 октября прошлого года. Трикопюшон и его подруга распивали алкоголь в подъезде одного из домов на улице Дегтярёва и повздорили. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и ударила 35-летнего рэпера в шею, он скончался на месте.

Челябинку признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ей грозило до 15 лет колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее в Челябинской области рецидивисту дали 19 колонии за убийство пенсионера.