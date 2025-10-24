В Челябинске огласили приговор убийце рэпера Трикопюшона

Кровавая драма разыгралась 16 октября прошлого года. Трикопюшон и его подруга распивали алкоголь в подъезде одного из домов на улице Дегтярёва и повздорили. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и ударила 35-летнего рэпера в шею, он скончался на месте.