В Челябинске огласили приговор убийце рэпера Трикопюшона

Кровавая драма разыгралась 16 октября прошлого года. Трикопюшон и его подруга распивали алкоголь в подъезде одного из домов на улице Дегтярёва и повздорили. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и ударила 35-летнего рэпера в шею, он скончался на месте.
Челябинку признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ей грозило до 15 лет колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
