Общее горе. Сотни человек возложили цветы в память о погибших в Копейске

В Копейске почтили память погибших от взрыва на заводе. Трагедия произошла в ночь на 23 октября 2025 года и унесла жизни 12 человек. А сегодня сотни людей пришли в сквер у парка Победы и возложили цветы. В мероприятии также приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Копейска Светлана Логанова и директор предприятия Александр Балашов.
Многие не сдерживали слёз — в ту роковую ночь на смене находились их родные, друзья и коллеги. 24 октября в регионе объявили днём траура. О том, как всё прошло, рассказал корреспондент chel.aif.ru с места событий.
Танк стал мемориалом.
Люди начали собираться на площади у входа в городской парк Победы с самого утра. Импровизированным мемориалом стал танк Т-64 — эта боевая машина была подарена Копейску заводом, где произошла трагедия, и сегодня стал символом скорби и памяти.
Не только взрослые, но и дети, подростки пришли почтить память жертв. Весь город сплотился перед лицом трагедии.
Розы и гвоздики полностью покрыли танк Т-64. Кто-то оставлял портреты погибших заводчан, кто-то молился в ожидании оглашения списков погибших и пропавших под завалами. Люди плакали и обнимались, разделяя общую скорбь.
Сотрудники полиции также возложили цветы в память о погибших при взрыве сотрудников завода.
Ближе к обеду к импровизированному мемориалу приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вместе с мэром Копейска и директором завода он выступил перед копейчанами.
Глава региона сообщил, что в память о погибших появится аллея.
«Большая трагедия для всего региона, для города. Дал поручение, и по мере того, как будут выдаваться тела, организуем похороны со всеми почестями, для чего будет сделана специальная аллея на кладбище», — сказал губернатор.
К жителям также обратилась и глава городского округа Светлана Логанова.
«Сегодня в городе день траура по погибшим в трагедии, которая произошла в ночь с 22 на 23 октября. Трудно об этом говорить. Сегодня сюда пришли все, кто ждал со смены своих близких. Город не раз переживал трагедии. Сейчас мы объединяемся. Наверное, какая-то стальная сила просыпается в нас, и мы идем до конца. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. А семьям, которые потеряли в этой страшной трагедии близких сил», — сказала мэр Копейска.
Ирина Текслер, президент "Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив супруга губернатора Челябинской области тоже почтила память погибших заводчан возложением цветов.
Поисковые работы на предприятии не заканчиваются, спасатели продолжают разбор завалов в надежде отыскать выживших заводчан. Пострадавших сегодня 29 человек: шесть из них госпитализированы — пять находятся в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно.
Списки погибших сегодня были публично озвучены во время акции — родные и близкие заводчан затребовали получение информации «здесь и сейчас». В целях безопасности семей данные пока не публикуют в открытом доступе.
Напомним, что свои соболезнования в связи с трагедией выразил полпред президента России в УрФо Артём Жога. Он участвовал в работе оперативного штаба вместе с губернатором после взрыва завода в Копейске. Также Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семьям погибших и пострадавших от взрыва на заводе в Копейске. Кроме того, от имени жителей Тюменской области слова скорби выразил губернатор региона Александр Моор.