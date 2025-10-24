Общее горе. Сотни человек возложили цветы в память о погибших в Копейске

«Сегодня в городе день траура по погибшим в трагедии, которая произошла в ночь с 22 на 23 октября. Трудно об этом говорить. Сегодня сюда пришли все, кто ждал со смены своих близких. Город не раз переживал трагедии. Сейчас мы объединяемся. Наверное, какая-то стальная сила просыпается в нас, и мы идем до конца. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. А семьям, которые потеряли в этой страшной трагедии близких сил», — сказала мэр Копейска.