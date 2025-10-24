Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 300 млн рублей направят на реконструкцию общежития педвуза в Уфе

Студенческое общежитие БГПУ в центре Уфы ждет капитальный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы получит финансирование в размере более 309 миллионов рублей на проведение капитального ремонта в одном из своих студенческих общежитий. Средства выделяются в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов», которая является частью национального проекта «Молодежь и дети».

Работы запланированы в девятиэтажном здании по адресу улица Свердлова, 53/1, расположенном в исторической части Уфы. Строение, возведенное в 1980 году, ожидает комплексное обновление в течение 2026−2027 годов. Возможность участия в программе и получения субсидии появилась благодаря подготовленной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.