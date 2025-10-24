Более 300 млн рублей направят на реконструкцию общежития педвуза в Уфе

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы получит финансирование в размере более 309 миллионов рублей на проведение капитального ремонта в одном из своих студенческих общежитий. Средства выделяются в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов», которая является частью национального проекта «Молодежь и дети».
Работы запланированы в девятиэтажном здании по адресу улица Свердлова, 53/1, расположенном в исторической части Уфы. Строение, возведенное в 1980 году, ожидает комплексное обновление в течение 2026−2027 годов. Возможность участия в программе и получения субсидии появилась благодаря подготовленной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
