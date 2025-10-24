Троих молодых людей из Ростова обвинили в терактах на железной дороге

Все трое подозреваемых — ростовчане. По данным следствия, в декабре 2024 года они действовали по указанию неизвестного человека. Команды поступали через мессенджер. Группа подожгла релейный шкаф, а через три дня после этого — электровоз. Машина получила повреждения. За оба преступления молодые люди должны были получить денежное вознаграждение от своего куратора.