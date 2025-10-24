Троих молодых людей из Ростова обвинили в терактах на железной дороге

В Ростове-на-Дону 18-летнего парня, а также двоих 16-летних юношу и девушку подозревают в поджогах на железной дороге. Дело завели в рамках статьи о совершении террористических актов (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщают в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
— Двое молодых людей содержатся под стражей, третья соучастница — под домашним арестом. Ведется следствие, выясняются обстоятельства совершенных преступлений, — прокомментировали в ведомстве.
Все трое подозреваемых — ростовчане. По данным следствия, в декабре 2024 года они действовали по указанию неизвестного человека. Команды поступали через мессенджер. Группа подожгла релейный шкаф, а через три дня после этого — электровоз. Машина получила повреждения. За оба преступления молодые люди должны были получить денежное вознаграждение от своего куратора.
Им удалось скрыться с мест происшествий, но вскоре их задержали сотрудники УФСБ и транспортной полиции. Действия подозреваемых квалифицировали по статье о террористических актах.
Следствие также выявило другой эпизод: предварительно, 18-летний ростовчанин за первое преступление получил оплату в криптовалюте. Затем молодой человек конвертировал сумму в рубли и перевел на свой банковский счет. Так он легализовал полученные средства. В связи с этим возбудили еще одно уголовное дело (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).
Следователи просят молодежь быть осторожнее в мессенджерах. Незнакомцы могут вовлекать в деятельность, за которую грозит уголовная ответственность.
