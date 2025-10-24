Ричмонд
Экс-главе администрации Ростова-на-Дону грозит до десяти лет

Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко могут дать до десяти лет.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт — РИА Новости. Бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, подозреваемому в превышении должностных полномочий, грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу в правоохранительных органах агентству сообщили о задержании Логвиненко. По данным СК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства, привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточняет СК РФ.