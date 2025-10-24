«Они издевались над ним, резали его, ломали ноги»: Шокирующие подробности смерти мужчины в Молдове, который пропал незадолго до гибели

Появились шокирующие подробности о смерти 58-летнего мужчины, тело которого было найдено его сыном 13 октября на окраине села Васиены Теленештского района.
«Они издевались над ним, резали его, ломали ноги», — утверждают родственники мужчины, передаёт unimedia.info.
По словам родственников, мужчина предположительно подвергся ужасным пыткам со стороны двух молодых людей (одному из которых 15 лет) перед тем, как погиб. Изначально полиция сообщала, что согласно предварительному заключению экспертизы у потерпевшего не было признаков насильственной смерти.
Напомним, в Теленештском районе обнаружено тело мужчины, который числился пропавшим без вести несколько дней. Страшная находка была сделана утром, 13 октября, около 10:00, на окраине села Вэсиень.
Жертвой оказался 58-летний мужчина, о пропаже которого его родственники сообщили в полицию 5 октября.
Тело погибшего обнаружил его 34-летний сын, который немедленно вызвал правоохранителей. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Теленештского комиссариата полиции и судебно-медицинский эксперт.
Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства и ведет расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии и установления лиц, причастных к преступлению.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Хроника необъявленного визита главы СИБа в Комрат: Запугали почти всю Молдову — запугаем и Гагаузию.
Что кроется за секретными переговорами директор СИБа Мустяцэ в столице автономии (далее…).
Молдова после выборов: бедность, стагнация, нестабильность, раскол — партийная система убита.
Кишиневская власть совершенно оторвана от реальности и продолжает существовать в каком-то выдуманном ею же иллюзорном мире (далее…).
Жест отчаяния: В Молдове фермер уничтожил тонны винограда из-за отсутствия рынков сбыта.
Фермер пытался продать урожай на переработку, но не смог (далее…).