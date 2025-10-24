Ричмонд
Организатору финансовой пирамиды дали 7 лет за обман на 300 млн

Организатор финансовой пирамиды отправится в колонию на семь лет. Под предлогом вложений в сельское хозяйство и фармакологию, он и его сообщники похитили у 559 человек свыше 300 млн рублей. Суд также обязал его вернуть большую часть украденных денег.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд в Саратове приговорил к семи годам колонии 35-летнего организатора финансовой пирамиды. От действий мошенника и его сообщников пострадали 559 человек, а общий ущерб превысил 300 миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

С марта 2020 по сентябрь 2021 года с пйщиков собирали деньги через сеть специально созданных кооперативов на территории 19 регионов России. Жертвам обещали высокую прибыль от инвестиций в фармакологию и сельское хозяйство. Как уточнили в МВД, вкладчикам обещали солидную прибыль — от 13 до 22% годовых. Однако на деле кооперативы были фиктивными: они не вели реальной деятельности и, вопреки обещаниям, не инвестировали деньги людей.

Согласно решению суда, организатора пирамиды приговорили к семи годам колонии общего режима. Гособвинение в рамках заседания представляла прокуратура Волжского района.

Помимо уголовного наказания, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Организатор схемы обязан будет возместить пострадавшим ущерб на сумму свыше 234 миллионов рублей.