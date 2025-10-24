Организатору финансовой пирамиды дали 7 лет за обман на 300 млн

С марта 2020 по сентябрь 2021 года с пйщиков собирали деньги через сеть специально созданных кооперативов на территории 19 регионов России. Жертвам обещали высокую прибыль от инвестиций в фармакологию и сельское хозяйство. Как уточнили в МВД, вкладчикам обещали солидную прибыль — от 13 до 22% годовых. Однако на деле кооперативы были фиктивными: они не вели реальной деятельности и, вопреки обещаниям, не инвестировали деньги людей.