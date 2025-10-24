Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ

По данным пресс-службы регионального МЧС, 19-летняя девушка спускалась с пятого или шестого этажа, когда кабина внезапно начала стремительно падать. Аварийная система сработала вовремя — фиксаторы остановили лифт между третьим и четвертым этажами, не позволив ему упасть дальше. На место происшествия оперативно прибыли шесть сотрудников МЧС России. Спасатели вскрыли заблокированные двери и освободили девушку, оказавшуюся в ловушке. Ей оказали первую помощь и передали медикам. После осмотра пострадавшую доставили в больницу для дальнейшего обследования. По предварительной информации, угрозы жизни девушки нет. Причины неисправности лифта устанавливаются.