Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ

В торговом центре «Союз» в Дзержинске произошел инцидент с лифтом.

Источник: МЧС России по Нижегородской области

По данным пресс-службы регионального МЧС, 19-летняя девушка спускалась с пятого или шестого этажа, когда кабина внезапно начала стремительно падать. Аварийная система сработала вовремя — фиксаторы остановили лифт между третьим и четвертым этажами, не позволив ему упасть дальше. На место происшествия оперативно прибыли шесть сотрудников МЧС России. Спасатели вскрыли заблокированные двери и освободили девушку, оказавшуюся в ловушке. Ей оказали первую помощь и передали медикам. После осмотра пострадавшую доставили в больницу для дальнейшего обследования. По предварительной информации, угрозы жизни девушки нет. Причины неисправности лифта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что нижегородка получила травму позвоночника из-за сорвавшегося лифта в одной из многоэтажек на улице Героя Попова.