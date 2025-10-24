Ричмонд
Многодетная мать из Башкирии в восьмых родах родила двойню

В Башкирии женщина в восьмой раз родила двойняшек.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском клиническом перинатальном центре Башкирии женщина в восьмых родах родила двойню. Теперь у женщины девять детей.

Как сообщили медики, роды проходили естественным путем, и на свет появились два мальчика. Женщине удалось доносить беременность до положенного срока — вес новорожденных составил 3000 и 2900 граммов.

Однако родовой процесс сопровождался осложнениями. У одного из плодов врачи диагностировали двукратное тугое обвитие пуповиной, а также произошла преждевременная отслойка плаценты. Одному из младенцев потребовалась срочная медицинская помощь, но вскоре специалистам-неонатологам удалось нормализовать его состояние.

В настоящее время оба новорожденных находятся вместе с матерью. Медики продолжают наблюдать за их здоровьем и отмечают, что текущее состояние детей не вызывает никаких опасений.

