Многодетная мать из Башкирии в восьмых родах родила двойню

В Республиканском клиническом перинатальном центре Башкирии женщина в восьмых родах родила двойню. Теперь у женщины девять детей.
Как сообщили медики, роды проходили естественным путем, и на свет появились два мальчика. Женщине удалось доносить беременность до положенного срока — вес новорожденных составил 3000 и 2900 граммов.
Однако родовой процесс сопровождался осложнениями. У одного из плодов врачи диагностировали двукратное тугое обвитие пуповиной, а также произошла преждевременная отслойка плаценты. Одному из младенцев потребовалась срочная медицинская помощь, но вскоре специалистам-неонатологам удалось нормализовать его состояние.
В настоящее время оба новорожденных находятся вместе с матерью. Медики продолжают наблюдать за их здоровьем и отмечают, что текущее состояние детей не вызывает никаких опасений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.