Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась около четырех часов дня на 43-м километре автодороги Авдон-Николаевка, сообщает ГАИ по РБ.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым «Мерседесом», двигавшимся во встречном направлении. От сильного удара легковой автомобиль отбросило на другую машину той же марки, а грузовик после столкновения совершил наезд на «Ниссан Кашкай».
В результате цепочки столкновений автомобиль «Ниссан» перевернулся, а грузовик оказался в придорожном кювете. Медицинская помощь потребовалась четырем участникам аварии, всех их доставили в ближайшую больницу для обследования и лечения.
— По факту происшествия начата проверка, в ходе которой правоохранительные органы установят все обстоятельства случившегося и определят причины ДТП, — добавили в ГАИ.
