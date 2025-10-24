Ричмонд
Молодой человек задержан после разбойного нападения на прохожего в Вешняках

Полицейские задержали молодого человека по подозрению в разбое на востоке столицы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию за помощью обратился молодой человек. Он рассказал, что ночью на ул. Вешняковская к нему подошел незнакомец и, угрожая страйкбольным пистолетом, забрал надетый на нем жилет и наличные деньги. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Циолковского задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 22-летнего жителя Нижегородской области. У него изъят страйкбольный пистолет. Похищенные деньги фигурант потратил, жилет изъят и будет возвращен потерпевшему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следователем отдела МВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый заключен под стражу.