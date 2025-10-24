Жительница Ростовской области заплатила за липовые путевки 260 тысяч рублей

Женщина оказалась жертвой мошенника. Как выяснили полицейские, путевки по телефону предложил неизвестный мужчина. Он прислал в мессенджере ссылку для оплаты, пострадавшая перешла по ней, а потом перевела деньги через онлайн-банк.