Жительница Ростовской области заплатила за липовые путевки 260 тысяч рублей

Жительница Орловского района Ростовской области потеряла почти 260 тысяч рублей, пытаясь оплатить несуществующие путевки в санаторий. О произошедшем рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Женщина оказалась жертвой мошенника. Как выяснили полицейские, путевки по телефону предложил неизвестный мужчина. Он прислал в мессенджере ссылку для оплаты, пострадавшая перешла по ней, а потом перевела деньги через онлайн-банк.
Правоохранители завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сейчас подозреваемого ищут.
Жителям Дона напоминают: не следует доверять сомнительным звонкам. Нельзя сообщать личные данные и переводить деньги незнакомым людям.
