Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная москвичка разбила окно в ресторане на Балаклавском проспекте

Росгвардейцы задержали посетительницу ресторана на Балаклавском проспекте, разбившую окно в заведении. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения разбила окно в ресторане. Патрулировавшие территорию росгвардейцы получили сигнал “тревога” с объекта общественного питания на Балаклавском проспекте. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратилась сотрудница заведения и пояснила, что несколько минут назад одна из гостей после употребления алкоголя по непонятной причине разбила ногой стекло оконного проема в данном заведении и скрылась. При отработке территории недалеко от места происшествия по схожим приметам сотрудниками вневедомственной охраны была оперативно обнаружена и задержана 18-летняя жительница Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для дальнейшего разбирательства злоумышленница передана сотрудникам полиции.