Пьяная москвичка разбила окно в ресторане на Балаклавском проспекте

«Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения разбила окно в ресторане. Патрулировавшие территорию росгвардейцы получили сигнал “тревога” с объекта общественного питания на Балаклавском проспекте. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратилась сотрудница заведения и пояснила, что несколько минут назад одна из гостей после употребления алкоголя по непонятной причине разбила ногой стекло оконного проема в данном заведении и скрылась. При отработке территории недалеко от места происшествия по схожим приметам сотрудниками вневедомственной охраны была оперативно обнаружена и задержана 18-летняя жительница Москвы», — говорится в сообщении.