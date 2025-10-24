Ричмонд
В Нижнем Новгороде женщина за рулём Kia сбила девочку

Ребёнок доставлен в больницу с серьёзными травмами.

Источник: ГАИ по Нижегородской области

24 октября 2025 года в 16:00 на улице Ванеева, 96а, произошло ДТП. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Kia совершила наезд на девочку 2015 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России по Нижегородской области.

В результате происшествия ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о ДТП в Арзамасе, где пострадала пенсионерка.