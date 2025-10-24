Водителя автобуса, пытавшегося залезть под куртку девочки, арестовали в Красногорске

В подмосковном Красногорске арестовали водителя автобуса по делу о домогательстве к ребенку. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
В ведомстве уточнили, что преступник был задержан правоохранителями при попытке покинуть территорию России.
— По ходатайству следователя следственного отдел по г. Красногорск ГСУ СК России по Московской области судом арестован 38-летний мужчина, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), — сказано в сообщении.
Также следователи провели осмотр места происшествия, изъяли материалы с камер видеонаблюдения, а также провели допросы потерпевшей и очевидцев, передает Telegram-канале «СК Подмосковья».
23 октября сообщалось, что полиция Красногорска задержала злоумышленника.
Изначально сотрудников правоохранительных органов привлекло видео, на котором водитель рейсового автобуса домогается маленькой девочки. Мужчина пытался залезть ребенку под куртку, однако она вовремя успела отбиться от его рук.