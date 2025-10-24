В ДТП на проспекте Салавата Юлаева в Баймаке пострадали три человека

В результате ДТП травмы получили три человека: сама водитель «Фольксвагена», ее 10-летняя пассажирка и 45-летняя женщина, находившаяся в салоне «Тойоты». Все пострадавшие получили ушибы, им была оказана медицинская помощь, после чего они были отправлены на амбулаторное лечение.