В ДТП на проспекте Салавата Юлаева в Баймаке пострадали три человека

В башкирском Баймаке сегодня вечером, 24 октября, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. ДТП случилось около пяти часов вечера на проспекте Салавата Юлаева напротив дома № 21.
По информации ГАИ по Башкирии, 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Фольксваген Поло», при выполнении поворота не уступила дорогу и столкнулась с встречным автомобилем «Хонда Аккорд». После этого произошло столкновение с «Тойота Карина».
В результате ДТП травмы получили три человека: сама водитель «Фольксвагена», ее 10-летняя пассажирка и 45-летняя женщина, находившаяся в салоне «Тойоты». Все пострадавшие получили ушибы, им была оказана медицинская помощь, после чего они были отправлены на амбулаторное лечение.
В ходе проверки выяснилось, что женщина, управлявшая «Фольксвагеном», ранее уже привлекалась к ответственности, так, в 2023 году ее лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Сотрудники ГАИ по Башкирии начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.
