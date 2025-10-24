Ричмонд
В ДТП на проспекте Салавата Юлаева в Баймаке пострадали три человека

В Баймаке произошло столкновение трех автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Баймаке сегодня вечером, 24 октября, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. ДТП случилось около пяти часов вечера на проспекте Салавата Юлаева напротив дома № 21.

По информации ГАИ по Башкирии, 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Фольксваген Поло», при выполнении поворота не уступила дорогу и столкнулась с встречным автомобилем «Хонда Аккорд». После этого произошло столкновение с «Тойота Карина».

В результате ДТП травмы получили три человека: сама водитель «Фольксвагена», ее 10-летняя пассажирка и 45-летняя женщина, находившаяся в салоне «Тойоты». Все пострадавшие получили ушибы, им была оказана медицинская помощь, после чего они были отправлены на амбулаторное лечение.

В ходе проверки выяснилось, что женщина, управлявшая «Фольксвагеном», ранее уже привлекалась к ответственности, так, в 2023 году ее лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудники ГАИ по Башкирии начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.

