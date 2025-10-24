Пострадавших в результате обрушения крыши на Ладожском вокзале нет

В результате обрушения асфальтового покрытия на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге никто не пострадал. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).
— Движение поездов осуществляется в штатном режиме. В настоящее время организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента, — уточнили в Telegram-канале перевозчика.
Комиссия ОЖД организовала служебную проверку, чтобы установить причины произошедшего.
Панели обрушились с потолка двенадцатой платформы, тем самым завалив часть терминала. В момент инцидента под ними не было пассажиров, поэтому никто не пострадал.